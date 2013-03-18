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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 10:53 BJT

标题新闻：韩国标售10年期公债平均收益率为2.89%，低于前次的3.05%--企划财政部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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