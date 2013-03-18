英国经济：央行首席经济学家戴尔谈及宽松政策的危险

路透伦敦3月15日 - 英国央行首席经济学家对忍受更高通胀的“危险言论”发出警告，数日后英国财政大臣预计将为央行采取更积极的经济刺激措施铺路。

在政府承诺坚持撙节举措的情况下，英国央行能否被给予更大的宽松空间，成为外界的关注焦点。

不过，英国央行首席经济学家戴尔对于“通胀已是昨日之事，央行应更专注于增长，一段时期的高通胀或有助于复苏的想法”表示了担忧。

“这是危险的言论，”戴尔在周五的一次央行内部讲话中说。

他表示，央行目前的职责框架有一些方面起到了很好的作用，但他暗示对改进职责持开放态度，目前英国央行的职责侧重于保持2%的通胀目标。

不过他对央行职责的重大变化表示警惕，认为这可能会损害央行抗击通胀的可信度。

可能的变动包括，明确给予央行更多的时间将通胀率带到可控水平，甚至是要求央行设定就业目标。