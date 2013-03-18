《中国基金发行日程表》--3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透上海3月11日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 ======================================================================================== *工银安心增利 工银瑞信基金 交通银行 国泰君安、中信建投等 3/18-3/22 A/B *银华日利货币 银华基金 建设银行 银河证券、中信证券等 3/18-3/29 *广发中证500ETF 广发基金 工商银行 广发证券、国信证券等 3/18-3/29 *交银双轮动 交银施罗德 中信银行 农业银行、光大证券等 3/18-4/12 A/C *长城久利保本 长城基金 建设银行 招商银行、中信建投等 3/18-4/16 *华富保本 华富基金 浦发银行 建设银行、华安证券等 3/18-4/19 中证财通 财通基金 上海银行 交通银行、财通证券等 2/19-3/19 中国100 嘉实中证500 嘉实基金 建设银行 工商银行、东海证券等 2/21-3/20 联接 诺安纯债定期 诺安基金 工商银行 中国银行、长城证券等 2/28-3/20 A/C 华夏双债 华夏基金 中国银行 建设银行、上海农商行等 3/6-3/20 增强A/C 浦银新兴产业 浦银安盛 交通银行 浦发银行、申银万国等 2/20-3/21 华夏上证医药 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 卫生ETF 华夏上证金融 华夏基金 建设银行 爱建证券、安信证券等 2/25-3/22 地产ETF 华夏上证主要 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 消费ETF 华夏上证原材 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 料ETF 华夏上证能源 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 ETF 建信央视财经 建信基金 交通银行 爱建证券、安信证券等 2/25-3/22 50分级 银河沪深300 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 2/25-3/22 进取/优先/分级 银河进取/优先 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 2/25-3/22 财通可持续发展 财通基金 工商银行 申银万国、中信建投等 2/25-3/22 主题 工银瑞信产业债 工银瑞信 中信银行 浦发银行、中信证券等 2/25-3/22 A/B 财通可持续 财通基金 工商银行 申银万国、中信建投证券等 2/25-3/22 股票 建信央视50A/B 建信基金 交通银行 -- 2/25-3/22 大摩双利增强债 摩根士丹利 建设银行 农业银行、华鑫证券等 2/27-3/22 A/C 华鑫 大成现金宝A/B 大成基金 农业银行 中信证券、宏源证券等 3/4-3/22 申万菱信 申万菱信基金 工商银行 申银万国证券、农业银行等 3/4-3/22 定期债 融通可转债A/C 融通基金 农业银行 工商银行、交通银行等 3/4-3/22 农银高增长 农银汇理基金 交通银行 农业银行、建设银行等 3/4-3/22 华商大盘量化 华商基金 华夏银行 建设银行、华龙证券等 2/28-3/29 精选 富国宏观策略 富国基金 建设银行 工商银行、农业银行等 3/11-4/9 ======================================================================================== 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2. 87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%. 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、 中银、大成、华安.(完) (整理 曹巍浩; 审校 边竞)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉