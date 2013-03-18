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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 13:06 BJT

《中国基金发行日程表》--3月18日

路透上海3月11日 -  以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称         基金公司       托管行            分销机构            发行时间      备注
 ======================================================================================== 
*工银安心增利    工银瑞信基金  交通银行      国泰君安、中信建投等     3/18-3/22
 A/B  
    
*银华日利货币    银华基金      建设银行      银河证券、中信证券等     3/18-3/29
    
*广发中证500ETF  广发基金      工商银行      广发证券、国信证券等     3/18-3/29
    
*交银双轮动      交银施罗德    中信银行      农业银行、光大证券等     3/18-4/12
 A/C   
    
*长城久利保本    长城基金      建设银行      招商银行、中信建投等     3/18-4/16
    
*华富保本        华富基金      浦发银行      建设银行、华安证券等     3/18-4/19 
    
 中证财通        财通基金      上海银行      交通银行、财通证券等     2/19-3/19       
 中国100
    
 嘉实中证500     嘉实基金      建设银行      工商银行、东海证券等     2/21-3/20
 联接
    
 诺安纯债定期    诺安基金      工商银行      中国银行、长城证券等     2/28-3/20
 A/C     
    
 华夏双债        华夏基金      中国银行      建设银行、上海农商行等   3/6-3/20
 增强A/C
 
 浦银新兴产业    浦银安盛      交通银行      浦发银行、申银万国等     2/20-3/21

 华夏上证医药    华夏基金      建设银行      国泰君安、中信建投等     2/25-3/22                 
                      
 卫生ETF

 华夏上证金融    华夏基金      建设银行      爱建证券、安信证券等     2/25-3/22                 
                      
 地产ETF

 华夏上证主要    华夏基金      建设银行      国泰君安、中信建投等     2/25-3/22                 
                      
 消费ETF 

 华夏上证原材    华夏基金      建设银行      国泰君安、中信建投等     2/25-3/22                 
                      
 料ETF 

 华夏上证能源    华夏基金      建设银行      国泰君安、中信建投等     2/25-3/22                 
                      
 ETF

 建信央视财经    建信基金      交通银行      爱建证券、安信证券等     2/25-3/22 
 50分级 

 银河沪深300     银河基金      兴业银行      农业银行、银河证券等     2/25-3/22
 进取/优先/分级

 银河进取/优先   银河基金      兴业银行      农业银行、银河证券等     2/25-3/22 

 财通可持续发展  财通基金      工商银行      申银万国、中信建投等     2/25-3/22
 主题

 工银瑞信产业债  工银瑞信      中信银行      浦发银行、中信证券等     2/25-3/22
 A/B
    
 财通可持续      财通基金      工商银行      申银万国、中信建投证券等 2/25-3/22
 股票
     
 建信央视50A/B   建信基金      交通银行              --               2/25-3/22
    
 大摩双利增强债  摩根士丹利    建设银行      农业银行、华鑫证券等     2/27-3/22
 A/C             华鑫  
    
 大成现金宝A/B   大成基金      农业银行      中信证券、宏源证券等     3/4-3/22
    
 申万菱信       申万菱信基金   工商银行      申银万国证券、农业银行等 3/4-3/22
 定期债
    
 融通可转债A/C   融通基金      农业银行      工商银行、交通银行等     3/4-3/22
 
 农银高增长     农银汇理基金   交通银行      农业银行、建设银行等     3/4-3/22

 华商大盘量化    华商基金      华夏银行      建设银行、华龙证券等     2/28-3/29
 精选
    
 富国宏观策略    富国基金      建设银行      工商银行、农业银行等     3/11-4/9
  ======================================================================================== 
    
注: 1."*"表新增或更新.
    2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.
87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、
中银、大成、华安.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 边竞)

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