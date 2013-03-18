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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 11:21 BJT

表格: 3月15日止当周外资买超日本股票--野村

路透3月18日 - 以下是3月15日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 956 4,589 19,709 13,525 52,325

印度 764 1,613 11,921 8,962 24,843

印尼 1 977 2,226 2,045 1,785

日本 10,576 18,104 50,403 33,418 35,327

韩国 (316) 1,326 1,687 (297) 15,214

菲律宾 281 307 1,406 1,129 2,341

台湾 162 371 1,944 1,588 5,589

泰国 65 (4) 524 98 2,555

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完) (编译 白云; 审校 张涛)

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