投行观点：中国证券监管层变动或令行业创新发展短期节奏放缓--中金

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透香港3月18日 - 投行中金公司的报告称，中国证券业监管层的变动不会改变行业创新发展大势，但短期节奏可能放缓；中金并建议投资者对板块保持标配。
中国银行 周日晚间公布，肖钢已向该行董事会提出辞去董事长等所有职务，即日生效。据中国证券报周一报导，中国证监会周日已召开干部会议宣布中央决定，肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。
中金的报告指出，肖钢一直在银行系统工作，但从其于3月11日在中国新闻出版报发表的题为“十二五金融改革热点探析”一文中可见，他对资本市场发展持积极态度，尤其是债券市场和资产证券化；而通过改革推动资本市场发展，但更加注重渐进式改革。
“监管层的变动不会改变行业创新发展大势，但短期节奏可能放缓。”报告称，“短期监管政策的不确定性使得板块上涨动力不足，建议投资者保持标配，如遇大幅下挫则可逢低吸纳。”
此外，就中国证监会周末发布的证券公司开立客户账户规范，中金认为，这将促进券商间的分化，将对中小券商的经纪业务形成较大压力，同时给大型券商的资本中介业务提供了广阔的空间。
“非现场开户影响大于预期，我们预计今明两年行业佣金率将各下降10%。”但报告同时指出，衍生品业务正式开闸，尤其是六家券商先期试点的股票收益互换业务，预计股票收益互换业务三年之内规模将超过千亿。
“（股票收益互换）对行业收入和利润的贡献分别达到3%和6%，可望成为继融资融券和股票回购之后的又一短平快业务。”报告称。
自去年11月至今年春节前，券商板块随着A股反弹而造好，节后显着回落。中金认为，近期券商牌照放开、市场成交量萎缩、以及监管层更迭的不确定性给证券股带来一定的压力。
龙头股中信证券 今早盘中曾跌逾3%，香港时间11:28，其A股跌2.25%，报12.6元人民币；H股则跌2.82%，报17.22港元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉