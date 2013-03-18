台湾债市：RP利率持平，市场对货币政策转向没有预期

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透台北3月18日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周一持平。交易人士认为，虽然央行将在月底召开理监事会议，不过市场没有感觉到货币政策即将转向的气氛，资金依旧偏宽松，券源也一样短缺，利率维持不变。
一证券交易商称，虽然今日央行总裁称，货币政策调整与美国不必然同步，不过目前通膨尚未升温，月底应该还是维持利率在既有水准不变。
“短票与隔拆利率都没动啊。”该券商交易员说。
一票券交易商则表示，本周资金情势尚属宽松，季底效应要到下周才会明显, 本周利率可望持稳在既有区间。
台湾央行总裁彭淮南周一在立法院表示，利率是否调整主要看未来物价展望，和美国情况不必然同步。央行绝对没有刻意压低台币汇率，台币汇率将持续维持动态稳定。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。
票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.67%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，跨月公司债RP利率则成交在0.73%。
本周紧缩因素仅有周四交割“102乙1期”20年期公债，金额400亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉