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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 11:46 BJT

台湾债市：RP利率持平，市场对货币政策转向没有预期

路透台北3月18日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周一持平。交易人士认为，虽然央行将在月底召开理监事会议，不过市场没有感觉到货币政策即将转向的气氛，资金依旧偏宽松，券源也一样短缺，利率维持不变。

一证券交易商称，虽然今日央行总裁称，货币政策调整与美国不必然同步，不过目前通膨尚未升温，月底应该还是维持利率在既有水准不变。

“短票与隔拆利率都没动啊。”该券商交易员说。

一票券交易商则表示，本周资金情势尚属宽松，季底效应要到下周才会明显, 本周利率可望持稳在既有区间。

台湾央行总裁彭淮南周一在立法院表示，利率是否调整主要看未来物价展望，和美国情况不必然同步。央行绝对没有刻意压低台币汇率，台币汇率将持续维持动态稳定。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.67%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，跨月公司债RP利率则成交在0.73%。

本周紧缩因素仅有周四交割“102乙1期”20年期公债，金额400亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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