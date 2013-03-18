金属期市：伦铜跌至四个月低点，欧元区疑虑令其承压

期铜下跌带动LME和上海期交所期锌走跌。LME期锌跌至近四个月低位，上海期交所期锌则重挫至四年低位。其他LME金属则未屈服于如此沉重的卖压。

麦格理驻新加坡的分析师Bonnie Liu表示，对于欧元区危机再起的担心可能引发了这波卖压，但价格将会很快筑底，因最大消费国中国进入第二季旺季。

“我没见到中国方面的基本面因素(驱动跌势)，我怀疑这波跌势能持续多久，”她表示。

一名塞浦路斯政府消息人士表示，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。此前议会就该项举措的投票被推迟到周一进行，而这一举措是塞浦路斯获得欧盟援助的核心条件。

一上海交易员表示，在价格剧跌后，中国交易商的买兴缺缺。其并称，市场有空头回补带动升势的可能。

"当明天市场稳定时，他们将会低接，假设稳定在7,600美元左右，”该名交易员表示。(完)

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