金属期市：伦铜跌至四个月低点，欧元区疑虑令其承压

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
期铜下跌带动LME和上海期交所期锌走跌。LME期锌跌至近四个月低位，上海期交所期锌则重挫至四年低位。其他LME金属则未屈服于如此沉重的卖压。
麦格理驻新加坡的分析师Bonnie Liu表示，对于欧元区危机再起的担心可能引发了这波卖压，但价格将会很快筑底，因最大消费国中国进入第二季旺季。
“我没见到中国方面的基本面因素(驱动跌势)，我怀疑这波跌势能持续多久，”她表示。
一名塞浦路斯政府消息人士表示，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。此前议会就该项举措的投票被推迟到周一进行，而这一举措是塞浦路斯获得欧盟援助的核心条件。
一上海交易员表示，在价格剧跌后，中国交易商的买兴缺缺。其并称，市场有空头回补带动升势的可能。
"当明天市场稳定时，他们将会低接，假设稳定在7,600美元左右，”该名交易员表示。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉