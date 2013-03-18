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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 11:57 BJT

中国货币市场：资金面整体宽裕未改，但回购利率分化七天跌隔夜涨

路透上海3月18日 - 中国银行间资金市场周一整体宽裕局面未改，不过各期限回购利率 走势现分化，民生银行 可转债申购影响渐缓，令七天回购利率回落，隔夜回购利率却在开盘价的拉动下明显走升。

交易员指出，如果央行公开市场净回笼力度不持续增强，短期内流动性应不致出现方向性逆转，但由于最近几日有部分企业缴税，可能会对资金面略有影响。

“早上资金比较松，(民生转债)影响不大了，隔夜(回购利率上涨)看来也就是开盘价带的，开盘后很多都是(较加权利率)减点在出的，”上海一银行交易员表示。

中国民生银行 上周五网上网下发行200亿元人民币的A股可转债，期限六年。周三(20日)和周四(21日)分别为网下和网上申购资金解冻日。此前有业内人士预计，本次可转债发行涉及的冻结资金规模在5,000亿元左右。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报七天和14天逆回购需求，以及28天正回购需求。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5125 2.0319 +48.06

七天 3.0320 3.3629 -33.09

14天 3.3291 3.0816 +24.75

上交所债券回购

一天 3.1900 3.8550 -66.50

七天 3.0350 3.0200 +1.50

14天 3.3550 3.2000 +15.50

回购定盘利率

隔夜 2.5700 2.0728 +49.72

七天 3.1000 3.3800 -28.00

14天 3.3413 3.1200 +22.13

shibor

隔夜 2.5240 2.0640 +46.00

七天 3.0860 3.3905 -30.45

三个月 3.8801 3.8836 -0.35

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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