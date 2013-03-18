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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 12:06 BJT

中国债市动态：弱势未改信用债抛压依旧，利率债收益率变化不大

路透上海3月18日 - 中国银行间市场现券周一早盘走势依旧偏弱。其中信用债抛盘不减而买需不足，且买盘对发行人资质更加挑剔；利率债收益率总体变化不大，显示方向不明情况下，市场仍未脱观望情绪。

北京一券商交易员称，多数信用债依旧卖多买少，而且买方对发行资质方面的要求也有所增加。不过因觉得尚未到方向性转折阶段，收益率涨幅有限。

信用债“抛盘虽然重，但是大家对收益率还是都比较坚持，没有出现无节操的(过低卖出)价格。”她强调说。

至于利率债，华南一银行交易员指出，亦因方向不甚明朗，收益率基本维持稳势。

剩余期限约4.8年的固息国债130001券最新报价 为3.2950%/3.2800%，上日尾盘为3.3000%/3.2900%.(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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