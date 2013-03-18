中国债市：利率互换小幅下行，塞浦路斯事件强化避险心态

路透上海3月18日 - 中国人民币利率互换 周一全线下行约2-3个基点(bp)，因回购利率维持低位同时，塞浦路斯可能对其储户征税事件增强避险心态。

交易员并称，从今日IRS变化幅度不大来看，目前尚不能确定上述风险事件对境内IRS市场的后续影响，还要继续关注未来动向。

欧元区各国财长希望塞浦路斯能够挪用储户的资金，以换取100亿欧元的财务援助，这与以往的援助方案相比有所转向。此举引发部分区域内银行恐遭挤兑的疑虑，且忧心其他高负债国家需要金援时也或采取类似的极端措施。

上海一银行交易员表示，今日1-5年利率互换下跌约2-3个bp，应该有“塞浦路斯的影响”。

同样受塞浦路斯事件影响，日本债市10年券收益率跌至10年低位 。

不过华南一银行交易员指出，在七天回购加权利率走低的情况下，今天市场变化主要推动因素为何还难明确判定。而且目前IRS变化幅度尚不算太大，还需要进一步观察各因素影响。

中国银行间现券市场方面，至早盘走势依旧较为平静，利率债收益率总体变化不大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.2250/3.3350 3.2179/3.3014 3.4400/3.5229 3.6236/3.7086 3.6450/3.9050

周五 3.2160/3.3280 3.2333/3.3192 3.4517/3.5383 3.6383/3.7275 3.6460/3.9260

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变动 0.0090/ 0.0070 -0.0154/-0.0178 -0.0117/-0.0154 -0.0147/-0.0189 -0.0010/-0.0210

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.