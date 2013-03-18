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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 12:16 BJT

《汇市简讯》澳元/美元整理稍早跌幅，市场聚焦欧元区

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* 开盘大幅走低，之后呈现震荡整理格局

* 塞浦路斯救助及储户面临损失令市场担忧危机蔓延

* 过去10小时的交易区间边界1.0330/80分别为初步支撑和阻力位

* 避险情绪高涨，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.4%，标普指数期货下跌1.3%

* 市场聚焦于欧元区信贷市场及地中海储户举动

* 图表：(link.reuters.com/wyc76t)(完)

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