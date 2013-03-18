中国黄金：金交所公布银行间黄金询价业务准入机构名单，新增民生银行等四家

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透北京3月18日 - 中国上海黄金交易所公布了银行间黄金询价业务准入机构名单，包括24家中外资银行,较首批准入机构增加了民生银行等四家.
刊登在上海黄金交易所网站的公告列出了24家准入机构名单,除了民生银行 外,还有光大银行 、华夏银行 、加拿大丰业银行有限公司广州分行亦为新增准入机构.
中国上海黄金交易所自去年12月3日起试运行银行间黄金询价业务,首批准入机构一共有20家中外资银行,其中包括工商银行 、建设银行 等16家中资银行和汇丰银行(中国)有限公司等四家外资银行.
此前有消息人士称，中国上海黄金交易所银行间黄金询价交易系统将于3月25日推出远期交易，但掉期交易何时推出尚不确定。目前金交所仅有即期产品的交易。
中国黄金网援引中国黄金协会统计，2013年1月，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共638.575吨，同比增长30.18%；全部黄金品种累计成交额共2143.841亿元人民币，同比增长30.15%。同期，上海期货交易所黄金期货合约成交量则同比下降37.06%；成交额亦同比下降36.33%。（完）
更多细节，请点选上海金交所网站，here
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉