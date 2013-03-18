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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 12:35 BJT

澳洲经济指标总览－3月18日

经济指标            时段      最新值       前月(季)值    下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                        4月3日
 商品及服务收支(亿澳元)        1月     逆差10.57       逆差6.88          
     出口(较前月)                            -1%            +3%          
     进口(较前月)                            +1%            -6%          
                                                                         
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                  4月4日
     (较前月)                  1月         +0.9%          -0.4%          
                                                                         
 就业市场(经季节调整)                                                4月11日
 就业人口(较前月变动,千人)     2月         +71.5          +10.4          
 全职就业人口(较前月变动,千                +17.8           -9.8          
 人)                                                             
 失业率                                     5.4%           5.4%          
 就业参与率                                65.3%          65.0%          
                                                                         
 消费者物价指数(CPI)                                                 4月24日
 总体CPI(较前季)             第四季        +0.2%          +1.4%          
     (较上年同期)                          +2.2%          +2.0%          
 澳洲央行截尾均值(较前季)                  +0.6%          +0.7%          
     (较上年同期)                          +2.3%          +2.3%          
 澳洲央行加权中值(较前季)                  +0.5%          +0.8%          
     (较上年同期)                          +2.3%          +2.4%          
                                                                         
 国际贸易价格指数                                                     5月2日
 进口物价(较前季)            第四季        +0.3%          -2.4%          
 出口物价(较前季)                          -2.4%          -6.4%          
                                                                         
 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)                                  6月4日
 经常帐收支                  第四季     赤字14.7       赤字15.0          
 商品与服务贸易收支                    赤字5.553      逆差5.389          
                                                                         
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                 6月5日
     (较前季)                第四季        +0.6%          +0.7%  
     (较上年同期)                          +3.1%          +3.1%  
 (完)

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