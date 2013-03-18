版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 14:11 BJT

《中国公司债发行日程表》--3月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )
    
    中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点
公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司.
    
    按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会
核准的用途.      

  以下为部分申请发行公司债的上市公司:
   
  发债主体  总额度  拟发规模  期限(年)      年利率           主承销商   主体评级  发行时间
            (亿元)   (亿元)                                                        (网下) 
 ============================================================================================
 *德豪润达   至多8      8       5    预设区间5.48%-6.47%     海通证券      AA     3/20-3/22 
       （附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）    
 ============================================================================================
 *芜湖港    至多15     15       5    询价区间4.60%-5.20%     中信证券      AA+    3/20-3/22 
   （附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/淮南矿业集团提供担保）
 ============================================================================================
 *广汽集团  至多60     20       5    预设区间4.60%-5.00%     中金公司      AAA    3/20-3/22 
           20      10    预设区间4.80%-5.20%     瑞信方正证券/国信证券
                         （广汽工业集团提供担保）            中信证券/高盛高华证券
 ============================================================================================
 中国石油       400   200       5          4.47%             中信证券       AAA    3/15-3/19 
           10          4.88%             中金公司/银河证券 
 ============================================================================================
 传化股份     至多6     6       5          5.60%             光大证券       AA     3/15-3/19
                 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
 ============================================================================================
 东方航空    至多88    48      10         *5.05%             光大证券       AAA    3/18-3/20
             (东方航空集团提供担保)      平安证券/兴业证券
 ============================================================================================
  粤电力     至多12    12       7         *4.95%             中信证券       AAA    3/18-3/20
   (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
 ============================================================================================
 黑牛食品     至多5.3   2.7     5         *5.80%             广州证券       AA     3/18-3/20
                (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
 ============================================================================================

 注:*代表新增.(完) 

 (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐