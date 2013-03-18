《中国公司债发行日程表》--3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点 公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会 核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ *德豪润达 至多8 8 5 预设区间5.48%-6.47% 海通证券 AA 3/20-3/22 （附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ============================================================================================ *芜湖港 至多15 15 5 询价区间4.60%-5.20% 中信证券 AA+ 3/20-3/22 （附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/淮南矿业集团提供担保） ============================================================================================ *广汽集团 至多60 20 5 预设区间4.60%-5.00% 中金公司 AAA 3/20-3/22 20 10 预设区间4.80%-5.20% 瑞信方正证券/国信证券 （广汽工业集团提供担保） 中信证券/高盛高华证券 ============================================================================================ 中国石油 400 200 5 4.47% 中信证券 AAA 3/15-3/19 10 4.88% 中金公司/银河证券 ============================================================================================ 传化股份 至多6 6 5 5.60% 光大证券 AA 3/15-3/19 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ============================================================================================ 东方航空 至多88 48 10 *5.05% 光大证券 AAA 3/18-3/20 (东方航空集团提供担保) 平安证券/兴业证券 ============================================================================================ 粤电力 至多12 12 7 *4.95% 中信证券 AAA 3/18-3/20 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 黑牛食品 至多5.3 2.7 5 *5.80% 广州证券 AA 3/18-3/20 (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 注:*代表新增.(完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉