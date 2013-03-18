中国房地产：北京住建委否认出台“国五条”细则--人民网

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透北京3月18日 - 在地方房地产调控细则将出未出之际，市场对消息面格外敏感。针对国内媒体关于北京已出台“国五条”细则的报导，人民网周一援引北京市住建委表示，该市目前并未出台楼市新政细则，如果有相关政策将第一时间发布。
为遏制中国楼市过热的势头，中国政府在“两会”(全国人大和政协会议)前夕公布新“国五条”，加大房地产调控执行力度，其中关于个人住房转让按差价征收20%个人所得税的规定引起市场震动，并导致二手房成交大增。
国内有媒体此前援引中介消息人士称，北京已落实“国五条”细则，若出售房产是满五年唯一住房，仍免征个税；若是满四年唯一住房，则只征收卖房所得的4%个人所得税，满三年唯一住房征收8%，以此类推。若不是唯一住房，无论是否满五年，都要征收卖房所得的20%个人所得税。
刚刚公布的国家统计局房价数据显示，一线城市房价上涨压力仍大。北京新建房价涨幅继续居前，2月新建住宅销售价格指数同比上升5.9%，高于全国2.1%的平均增速。
住建部副部长齐骥在两会期间表示，各地的房地产调控目标需地方政府制定并发布，预计3月底调控细则将出台。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉