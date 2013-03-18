欧洲政经：标准普尔警告称欧元区民怨高涨，恐无法完成必要改革

路透柏林3月18日 - 标准普尔德国主管Torsten Hinrichs向一家报纸表示，该公司认为西班牙、意大利、葡萄牙及法国恐难实现必要的改革，因为失业民众越来越不愿意忍受财政紧缩措施。

“西班牙、意大利及法国失业率偏高，是社会不安定因素，”报纸Neue Osnabrücker Zeitung周一报导引述Hinrichs谈话指出。

“节约措施必须取得社会共识...高失业率无助于此。”

Hinrichs表示，西班牙及葡萄牙民众已经证明他们愿意忍受节约措施，“但这没有办法永久持续。”

意大利方面，他称“新政府对于执行强化成长的必要改革恐怕力有未逮。”

Hinrichs指出，标准普尔仍给予德国顶级的债信评等，评等展望为稳定，且未见到任何令人担心的因素。“德国是欧洲所剩无几的拥有AAA评级、且评等展望稳定的国家之一。”