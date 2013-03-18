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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 12:57 BJT

《汇市简讯》塞浦路斯存款户征税风波已造成纾困金主声誉受损

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* 美元兑日圆以外亚洲货币目前略微脱离盘中高点，但走势并不坚决

* 亚洲市场无心恋战，急切观望欧洲市场状况

* 塞浦路斯虽为一个小岛国，但纾困案消息的冲击范围甚广

* 爱尔兰、葡萄牙、西班牙及意大利存款户的反应将成为关键

* 如果这些国家出现挤兑，欧元区纾困立场势必需要迅速调整

* 即使对塞浦路斯存款户征税的措施并未实现，三大贷款金主的声誉已经受损(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)

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