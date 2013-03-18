美国朝鲜事务官员将出访欧洲 没有与朝方会面计划

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月15日 - 美国国务院周五称，美国朝鲜政策特别代表戴维斯(Glyn Davies)下周将访问俄罗斯和德国，与两国外交官讨论朝鲜问题，但没有与朝鲜官员会面的计划。
朝鲜2月进行第三次核试验，去年12月发射火箭将一颗卫星送上轨道，伊朗也发展核项目，这些导致五角大楼周五宣布加强美国导弹防御计划。
美国国务院在声明中称，戴维斯周二和周三将在莫斯科与俄罗斯副外长莫尔古洛夫（Igor Morgulov）等官员讨论朝鲜问题。
声明还指出，周三至周五，他将在柏林与德国外交部亚太事务秘书长Peter Prügel和副国家安全顾问Michael Flügger等官员会面。
当被问及能否明确排除戴维斯与朝鲜官员会面的可能性时，美国国务院发言人说道：“戴维斯的欧洲之行没有与朝鲜官员会面的计划。”
美国和朝鲜官员过去曾将柏林作为谈判地点，但是朝鲜近期进行的核试验令现在举行谈判的可能性不大。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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