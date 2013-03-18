美国朝鲜事务官员将出访欧洲 没有与朝方会面计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月15日 - 美国国务院周五称，美国朝鲜政策特别代表戴维斯(Glyn Davies)下周将访问俄罗斯和德国，与两国外交官讨论朝鲜问题，但没有与朝鲜官员会面的计划。

朝鲜2月进行第三次核试验，去年12月发射火箭将一颗卫星送上轨道，伊朗也发展核项目，这些导致五角大楼周五宣布加强美国导弹防御计划。

美国国务院在声明中称，戴维斯周二和周三将在莫斯科与俄罗斯副外长莫尔古洛夫（Igor Morgulov）等官员讨论朝鲜问题。

声明还指出，周三至周五，他将在柏林与德国外交部亚太事务秘书长Peter Prügel和副国家安全顾问Michael Flügger等官员会面。

当被问及能否明确排除戴维斯与朝鲜官员会面的可能性时，美国国务院发言人说道：“戴维斯的欧洲之行没有与朝鲜官员会面的计划。”

美国和朝鲜官员过去曾将柏林作为谈判地点，但是朝鲜近期进行的核试验令现在举行谈判的可能性不大。（完）