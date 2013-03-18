委内瑞拉后查韦斯时代石油政策将聚焦于中国和俄罗斯

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯3月15日 - 如果代总统马杜罗赢得4月14日的选举，委内瑞拉在后查韦斯时代的石油政策将越发聚焦于同中国和俄罗斯的贸易。
查韦斯执政14年间，委内瑞拉石油行业大多被国有化，目的是让原油储备为委内瑞拉的贫苦大众服务。委内瑞拉的原油储备为全球最大，贫苦大众是查韦斯的权力基础。
查韦斯放弃了委内瑞拉石油传统的最大买家美国，大幅增加对中国的销量，中国成为委内瑞拉政府最大的外国融资来源。
“我们不会改变查韦斯总统政策的基础，”能源部长拉米雷斯（Rafael Ramirez）近期接受国内电视台采访时表示。
“我们与中国有重要的战略合作关系，我们将继续深化和改善这种关系。这和我们与俄罗斯的合作是一样的……查韦斯的政策比以往更有活力，我们将继续推进。”
马杜罗是查韦斯钦点的继任者，但他将在选举中面临反对派领导人卡普里莱斯（Henrique Capriles）的挑战。
如果马杜罗赢得选举，料将增加对政治同盟的石油销量，并增加从这些国家的贷款。
委内瑞拉当前每天销往中国的原油和油品约43万桶，用以偿还总共360亿美元的贷款。2005年委内瑞拉每天销往中国的石油只有几千桶。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉