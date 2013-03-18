更新版1-台湾央行：与中国本币互换协议积极进行，盼额度不小于韩、星

(新增央行说法)

* 台央行称与中国货币互换协议已积极进行

* 台湾方期待互换额度不低于韩国、新加坡

* 汇率波动度受关注

路透台北3月18日 - 台湾央行周一表示，与中国人民银行的本币互换协议已在积极进行当中，并且希望台湾与中国的换汇额度不低于新加坡、韩国的水准。

央行总裁彭淮南周一赴立法院报告并备询。他表示，本币互换协议已积极进行，但进展并非央行能够单方面控制。而台湾的外汇存底只待本币互换协议完成后，才会纳入人民币为外汇存底。

"swap(本币互换)签了以后，人民币可以纳入(外汇存底)。〞彭淮南说。

至于纳入人民币为存底比重应该有多少？彭淮南表示，除了看中国和台湾的贸易比重之外，最重要的要看人民币是不一是一个能够自由使用的货币，至少到目前还不是，

〞就适量(持有)就好。"他说。

中国人民银行甫在8日表示，于3月7日（周四）与新加坡金融管理局续签了中新双边本币互换协议，互换规模由原来的1,500亿元人民币/300亿新加坡元扩大至3,000亿元人民币/600亿新加坡元，有效期三年，经双方同意可以展期。

中国与韩国在2011年10月26日签署三年一期的本币互换协议，额度3,600亿台币。中国已签署的双边本币互换协议一览表请见

签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用，从一定程度上来说，人民币区域化是为国际化铺路。同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险，从而利于双边贸易的发展。

**央行将维持外汇市场稳定**

汇率方面，彭淮南表示，韩元汇率今年以来走贬幅度似乎高于台币，但这是看和〞何时〞相比，比较的基础不一样，结果也不会相同。若以台币的有效汇率指数和去年同期比，它表现得相当平稳，波动不大，

而日圆贬值虽多，但彭淮南表示，日本和台湾的产业关连度为39%，日本和韩国产业重叠性高达89%，日圆贬值对于韩国出口伤害较大。此外，日本是台湾最大的进口国，日圆贬值也能有助台湾降低成本。

他也预估，今年台湾经济成长应能达到主计总处预估的目标，且今年出口增加也会带动投资增加，台商回来投资的情况也将刺激经济增长。

至于今年通膨情况，他表示，美国开采页岩油和页岩气，未来美国甚至可能成为能源的出口国，未来美国通膨率可能下滑、美元可能走强。

不过，他表示，未来利率利率是否调整主要看未来物价展望，和美国情况不必然同步。(完)