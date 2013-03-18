东京美债：公债价格跳涨，塞浦路斯纾困疑虑引发避险需求

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
欧元区国家财长希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，来换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助；这一条件与之前的救助方案内容大相径庭。
塞浦路斯议会将紧急会议推迟到周一进行，总统Nicos Anastasiades敦促议员支持征税议案。在议会的56个席位中，没有一家党派占据绝对多数，不过已经有三个党派表示不会支持该方案。
野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示，“对存款征税是一个难以想像的条件。这个方案有点危险，而且有导致恐慌蔓延的风险。”
Shishido并称，10年期美债收益率可能低见1.80%，目前焦点放在欧洲金融市场如何对该消息做出反应。
这条消息也映射出2月底意大利大选造成的不确定性。
由于一系列美国数据表现强劲盖过了对欧洲的担忧，美债迅速回吐涨幅。但分析师表示，塞浦路斯纾困提案所带来的负面冲击，这次可能会更为持久。
随着意大利(义大利)总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周三开始与政治领袖商讨，看看有无组建政府的可能，意大利政治危机有可能重新抬头。这给塞浦路斯消息造成的悲观人气雪上加霜。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/戴素萍 审校 杜明霞/程琳)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉