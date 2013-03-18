东京美债：公债价格跳涨，塞浦路斯纾困疑虑引发避险需求

欧元区国家财长希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，来换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助；这一条件与之前的救助方案内容大相径庭。

塞浦路斯议会将紧急会议推迟到周一进行，总统Nicos Anastasiades敦促议员支持征税议案。在议会的56个席位中，没有一家党派占据绝对多数，不过已经有三个党派表示不会支持该方案。

野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示，“对存款征税是一个难以想像的条件。这个方案有点危险，而且有导致恐慌蔓延的风险。”

Shishido并称，10年期美债收益率可能低见1.80%，目前焦点放在欧洲金融市场如何对该消息做出反应。

这条消息也映射出2月底意大利大选造成的不确定性。

由于一系列美国数据表现强劲盖过了对欧洲的担忧，美债迅速回吐涨幅。但分析师表示，塞浦路斯纾困提案所带来的负面冲击，这次可能会更为持久。

随着意大利(义大利)总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周三开始与政治领袖商讨，看看有无组建政府的可能，意大利政治危机有可能重新抬头。这给塞浦路斯消息造成的悲观人气雪上加霜。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]