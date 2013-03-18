中国汇市：人民币即期下跌，受中间价走软带动但结汇仍强

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 人民币即期下跌
* 隔夜美元走高刺激中间价走软
* 政治不确定性消散料刺激结汇盘释放
* 塞浦路斯风波今后或加剧结汇压力
路透北京3月18日 - 人民币兑美元即期 周一午盘下跌，塞浦路斯存款户征税风波刺激欧元周一在亚洲市场急剧下滑，带动人民币/美元中间价亦走软，但客盘结汇压力仍偏大，令人民币交易区间集中在涨停限制附近。
交易人士表示，“两会”(全国人大和政协会议)结束，中国新一届领导层尘埃落定，中国的政治和经济不确定性大大降低，且中国宏观数据亦支撑基本面向上，推动客盘依然延续结汇强势，人民币升值压力不减。
而市场上购汇力量明显不足，交易员并称，虽然塞浦路斯事件在海外市场引发巨大反响，但目前在国内市场还没有什么动静，仅是新闻层面的影响，不过，今后可能会引发更多国际资本流入中国，毕竟中国经济目前来看仍可算是一个“投资天堂”。
“(央行行长)周小川继续连任就是一个信号，他是改革派，就是要把他之前的改革延续下去，中国的利率、汇率和资本账户开放估计会加速推进...塞浦路斯事件估计今后将增加市场结汇压力。”上海一外资行交易员称。
北京时间13:21,人民币兑美元即期报6.2155元,上日收报6.2135元.今日人民币兑美元中间价 为6.2741元,上日中间价为6.2723元.
东京汇市欧元周一在亚洲急剧下跌，交易商轧空推动日圆大幅上涨。塞浦路斯的纾困方案要求向储户征税，被视为是个危险的先例，并可能引发欧洲其它地区的银行发生挤兑。
塞浦路斯对存款征税开创了一个糟糕的先例。亚洲股市和大宗商品价格周一大幅下跌，因激进的塞浦路斯救助方案令投资者感到恐慌，从而将资金转移至美元和黄金等较为安全的资产。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3080/00,上日尾盘为6.3030.
北京时间13:22,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2098/12元,上一交易日尾盘报6.2070元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉