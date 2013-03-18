中国汇市：人民币即期下跌，受中间价走软带动但结汇仍强

* 人民币即期下跌

* 隔夜美元走高刺激中间价走软

* 政治不确定性消散料刺激结汇盘释放

* 塞浦路斯风波今后或加剧结汇压力

路透北京3月18日 - 人民币兑美元即期 周一午盘下跌，塞浦路斯存款户征税风波刺激欧元周一在亚洲市场急剧下滑，带动人民币/美元中间价亦走软，但客盘结汇压力仍偏大，令人民币交易区间集中在涨停限制附近。

交易人士表示，“两会”(全国人大和政协会议)结束，中国新一届领导层尘埃落定，中国的政治和经济不确定性大大降低，且中国宏观数据亦支撑基本面向上，推动客盘依然延续结汇强势，人民币升值压力不减。

而市场上购汇力量明显不足，交易员并称，虽然塞浦路斯事件在海外市场引发巨大反响，但目前在国内市场还没有什么动静，仅是新闻层面的影响，不过，今后可能会引发更多国际资本流入中国，毕竟中国经济目前来看仍可算是一个“投资天堂”。

“(央行行长)周小川继续连任就是一个信号，他是改革派，就是要把他之前的改革延续下去，中国的利率、汇率和资本账户开放估计会加速推进...塞浦路斯事件估计今后将增加市场结汇压力。”上海一外资行交易员称。

北京时间13:21,人民币兑美元即期报6.2155元,上日收报6.2135元.今日人民币兑美元中间价 为6.2741元,上日中间价为6.2723元.

东京汇市欧元周一在亚洲急剧下跌，交易商轧空推动日圆大幅上涨。塞浦路斯的纾困方案要求向储户征税，被视为是个危险的先例，并可能引发欧洲其它地区的银行发生挤兑。

塞浦路斯对存款征税开创了一个糟糕的先例。亚洲股市和大宗商品价格周一大幅下跌，因激进的塞浦路斯救助方案令投资者感到恐慌，从而将资金转移至美元和黄金等较为安全的资产。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3080/00,上日尾盘为6.3030.

北京时间13:22,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2098/12元,上一交易日尾盘报6.2070元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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