中国证券：今年来中企全球股权融资承销商排行高盛居首--汤森路透

路透上海3月19日 - 尽管今年以来A股首次公开发行(IPO)暂停，但中资企业再融资和海外上市仍然热络。今年以来，中国企业全球股权融资总额达156.8亿美元，仅次于美国和日本；而为中资企业融资承销的投行中，高盛 、瑞银 和海通证券 的承销规模分居前三位。

汤森路透第一季度中国股权资本市场(ECM)回顾报告称，据截止3月14日的数据，中国企业的融资额一半来自A股市场，基本是再融资和可转债。海外常用的ECM通常包括IPO、再融资和可转债等。

民生银行 3月发行的200亿元人民币可转债，是今年以来中资企业最大一项融资案。瑞银证券和海通是该交易的承销商。

而位居第二的是中国石化 2月在香港配售筹资240亿港元，高盛是其独家承销商。根据汤森路透资料，该笔交易是有史以来日本以外亚洲地区由单一投行经办的最大股权交易案，一举奠定一季度高盛的领头羊位置。

根据汤森路透/Freeman咨询的数据，一季度中国企业全球发行的总承销费用达1.9亿美元，比去年第一季度减少45.1%。瑞银获得最高承销费用2,250万美元，占市场份额的12.1%；海通证券获得1,920万美元承销费用，排名第二。