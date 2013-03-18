中国证券：今年来中企全球股权融资承销商排行高盛居首--汤森路透

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透上海3月19日 - 尽管今年以来A股首次公开发行(IPO)暂停，但中资企业再融资和海外上市仍然热络。今年以来，中国企业全球股权融资总额达156.8亿美元，仅次于美国和日本；而为中资企业融资承销的投行中，高盛 、瑞银 和海通证券 的承销规模分居前三位。
汤森路透第一季度中国股权资本市场(ECM)回顾报告称，据截止3月14日的数据，中国企业的融资额一半来自A股市场，基本是再融资和可转债。海外常用的ECM通常包括IPO、再融资和可转债等。
民生银行 3月发行的200亿元人民币可转债，是今年以来中资企业最大一项融资案。瑞银证券和海通是该交易的承销商。
而位居第二的是中国石化 2月在香港配售筹资240亿港元，高盛是其独家承销商。根据汤森路透资料，该笔交易是有史以来日本以外亚洲地区由单一投行经办的最大股权交易案，一举奠定一季度高盛的领头羊位置。
根据汤森路透/Freeman咨询的数据，一季度中国企业全球发行的总承销费用达1.9亿美元，比去年第一季度减少45.1%。瑞银获得最高承销费用2,250万美元，占市场份额的12.1%；海通证券获得1,920万美元承销费用，排名第二。
一季度，中国企业全球IPO筹资金额为7.2亿美元，与去年第一季度筹资金额53.4亿美元相比下降86.5%，发行数量由58项下降至六项，主要原因是A股IPO暂停。其中香港IPO共四项，发行总额达7亿美元，中铝矿业国际 香港IPO募资4.1亿美元，为今年迄今中国企业发行金额最高的IPO。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉