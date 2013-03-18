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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 13:43 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，因欧洲疑虑重燃

不过澳洲公债因其AAA的债信评级而成为避险标的，三年期公债期货 创下六个月内单日最大涨幅。

日圆变动极大，因对日本央行将有更多宽松举措的预期，令最近投资者盛行借入日圆以购买更高收益资产。

这股买盘已在上周将澳元推升至99.99日圆的四年半高点，直到塞浦路斯消息引发的恐慌情绪带动一波空头回补。

新西兰元兑日圆 也跌至78.10日圆，周五时为约79.00日圆。

新西兰元兑美元 下滑0.7%至0.8230，上周五纽约尾盘报0.8266。

“塞浦路斯纾困案让冒险情绪承受压力，危机蔓延的疑虑短期将压抑新西兰元，”澳新银行(澳盛银行)首席分析师Cameron Bagrie说。

不过，欧元的表现更糟糕。欧元兑澳元 下滑至1.2439澳元，接近两个月低点。欧元兑新西兰元 报1.5686，脱离周五高位1.5917新西兰元。(完)

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(编译 杜明霞/李婷仪 审校 程琳)

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