澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，因欧洲疑虑重燃

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
不过澳洲公债因其AAA的债信评级而成为避险标的，三年期公债期货 创下六个月内单日最大涨幅。
日圆变动极大，因对日本央行将有更多宽松举措的预期，令最近投资者盛行借入日圆以购买更高收益资产。
这股买盘已在上周将澳元推升至99.99日圆的四年半高点，直到塞浦路斯消息引发的恐慌情绪带动一波空头回补。
新西兰元兑日圆 也跌至78.10日圆，周五时为约79.00日圆。
新西兰元兑美元 下滑0.7%至0.8230，上周五纽约尾盘报0.8266。
“塞浦路斯纾困案让冒险情绪承受压力，危机蔓延的疑虑短期将压抑新西兰元，”澳新银行(澳盛银行)首席分析师Cameron Bagrie说。
不过，欧元的表现更糟糕。欧元兑澳元 下滑至1.2439澳元，接近两个月低点。欧元兑新西兰元 报1.5686，脱离周五高位1.5917新西兰元。(完)
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(编译 杜明霞/李婷仪 审校 程琳)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉