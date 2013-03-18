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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 13:40 BJT

印度经济：财长称央行有调降利率的可能性

路透新德里3月18日 - 印度财长P. Chidambaram周一对彭博印度电视表示，印度央行有调降政策利率的可能性，央行应该可以从政府削减财政赤字的努力中得到宽慰。

根据路透调查，印度央行周二料将调降政策利率。此前该国经济成长率创下10年来最低，通胀放缓且政府承诺要控制其财政赤字。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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