主要国家经济指标预测--3月19日****

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月19日(二) GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 间 0900 意大利工业生产(较前月) 1月 -0.3% +0.4% (较上年同期) -5.6% -6.6% 0930 英国CPI(较前月) 2月 +0.7% -0.5% (较上年同期) +2.8% +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) +0.8% -0.4% (较上年同期) +3.3% +3.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较 +0.9% -0.4% 前月) (较上年同 +3.3% +3.3% 期) 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月 2月 +1.9% +1.3% ) (较上年同期 +0.90% +1.8% ) 英国PPI产出物价(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.8% +2.0% 英国PPI核心产出物价(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.1% +1.4% 1000 德国ZEW经济景气指数 3月 48.0 48.2 ZEW现况指数 6.0 5.2 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月16日当周 -- +0.7% 1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 91.5 89.0 美国建筑许可年率(万户) 92.5 90.4 1230 加拿大制造业销售 1月 +0.9% -3.1% 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 1月 +0.4% -0.9% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月16日当周 -- +2.7% 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第四季 赤字29.9 赤字44. 7 2 截至第四季的 赤字102. 赤字98.9 年度 8 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 3月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 顺差6.63 -- 全球贸易收支(亿欧元) 逆差16.1 -- 9 1000 欧元区欧盟统计局贸易收支(亿欧元) 1月 逆差39 -- 1400 美国NAHB房屋市场指数 3月 44 47 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 程琳)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉