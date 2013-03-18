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亚洲 | 2013年 3月 19日 星期二 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--3月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程    

 3月19日(二)                                                                   
 GMT时   经济指标/活动                               公布时段     预估值         前值
   间                                                                     
 0900    意大利工业生产(较前月)                       1月          -0.3%        +0.4%
                    (较上年同期)                                   -5.6%        -6.6%
 0930    英国CPI(较前月)                              2月          +0.7%        -0.5%
               (较上年同期)                                        +2.8%        +2.7%
                                                                          
         英国零售物价指数(RPI)(较前月)                             +0.8%        -0.4%
                           (较上年同期)                            +3.3%        +3.3%
         英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较                    +0.9%        -0.4%
         前月)                                                            
                                     (较上年同                     +3.3%        +3.3%
         期)                                                              
 0930    英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月       2月          +1.9%        +1.3%
         )                                                                
                                    (较上年同期                   +0.90%        +1.8%
         )                                                                
         英国PPI产出物价(较前月)                                   +0.3%        +0.2%
                      (较上年同期)                                 +1.8%        +2.0%
         英国PPI核心产出物价(较前月)                               +0.2%        +0.2%
                         (较上年同期)                              +1.1%        +1.4%
 1000    德国ZEW经济景气指数                          3月           48.0         48.2
            ZEW现况指数                                              6.0          5.2
 1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          3月16日当周        --         +0.7%
 1230    美国房屋开工年率(万户)                       2月           91.5         89.0
         美国建筑许可年率(万户)                                    92.5          90.4
 1230    加拿大制造业销售                             1月          +0.9%        -3.1%
 1230    加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                 1月          +0.4%        -0.9%
 1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        3月16日当周       --          +2.7%
 2145    新西兰经常帐(亿新西兰元)                   第四季      赤字29.9      赤字44.
                                                                   7           2
                                                 截至第四季的   赤字102.     赤字98.9
                                                     年度          8      
 
    
   附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
         
               3月18日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段       现值        预估值
 0900     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 1月       顺差6.63          --
               全球贸易收支(亿欧元)                              逆差16.1          --
                                                                        9  
 1000     欧元区欧盟统计局贸易收支(亿欧元)             1月         逆差39          --
                                                                           
 1400     美国NAHB房屋市场指数                         3月             44          47
 
    (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 李春喜; 审校 程琳)

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