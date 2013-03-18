中港个股：中煤能源称进口煤竞争威胁加剧，料国内煤价还有下调压力

路透香港3月18日 - 中国第二大煤炭生产商--中国中煤能源股份有限公司 周一称，今年中国经济形势好转，惟进口煤竞争威胁依然存在，预计国内煤价还有下调压力。

中煤能源煤炭销售中心执行董事宫清超在记者会上称，“中国城镇化进程可能会拉动煤价需求的温和增长，不过进口煤对国内市场的冲击较为严重，估计国内煤价还有下调压力。”

去年中国经济面临下行压力，加上价格较低的进口煤数量增加，令到产能过剩的煤炭行业百上加斤。中煤能源的业绩公告显示，去年度净利同比下降11.2%至88.42亿元人民币，主要受到煤价下跌拖累。

中煤能源董事彭毅称，公司对于今年煤价形势并不乐观，需要适当提高产量以及控制成本，来取得经营业绩。

“按当前煤价形势来看，均价低于去年，令到今年的经营形势比较困难。”他说，面对中国的通胀压力略为升温，公司希望把今年的单位销售成本增幅控制在5%以内。

今年中国政府取消重点电煤合同，实行电煤价格并轨改革，国家不再主导煤炭订货，而由供需双方自主谈判，也为煤企带来挑战。

不过宫清超表示，根据目前煤炭企业与重点发电企业谈判初步结果，长期合同的数量不跌反升，且价格也高于去年水平，预计今年长期合同和现货的销售比例为70:30，即长约的比例高于去年。

他说，“(虽然说)长约价格高于去年，比起环渤海指数的均价还是有10元/吨的优惠。”

业绩公告显示，去年长期合同的煤价按年上升6.4%，但占销售比重较大的现货煤的煤价却大跌15%，导致整体国内动力煤售价下跌5.3%。

中煤能源H股今天收跌2.38%，报6.97港元；其A股亦跌2.17%，报7.21元人民币。（完）