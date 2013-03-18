《中国2000年以来国债发行情况一览表》--3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透上海3月18日 - 2012年中国继续实施积极的财政政策，但因记账式附息国债和凭证式储蓄国债等品种发行规模减少，全部国债发行量为1.44万亿元人民币，较2011年下降约6.7%。 以下为2000年至今历年国债发行量明细(单位: 亿元人民币)： 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 记账附息 2,720 3,354 4,461 3,775.5 4,366 5,042 6,533.3 6,347 6,665 8,831.7 11,472.5 11,832.60 10,832.8 记账贴现 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,886.4 3,109.4 613.90 1,200 凭证式储蓄国债 1,937 1,530 1,473 2,504.6 2,510 2,000 1,950.0 1,600 1,300 2,000 1,900 1,400 800 电子式储蓄国债 -- -- -- -- -- -- 400.0 34 650 1,511.1 1,400 1,551.41 1,529.46 特别国债 -- -- -- -- -- -- -- 15,502.28 -- -- -- -- -- 总量 4,657 4,884 5,934 6,280.1 6,876 7,042 8,883.3 23,483.28 8,615 16,229.2 17,881.9 15,397.91 14,362.26 此外，中国自2009年开始，由中央政府代发地方政府债，2009年至2011年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币。而从2011年开始，除财政部代理发行外， 上海、广东、浙江和深圳等省市开始在获批额度内，自行组织承销团发债。 以下为2009年至今历年地方债发行量明细(单位: 亿元人民币)： 2009年 2010年 2011年 2012年 -------------------------------------------------------- 财政部代发 2,000 2,000 1,771 2,211 地方政府自行发债 -- -- 229 289 -------------------------------------------------------- 合计 2,000 2,000 2,000 2,500(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉