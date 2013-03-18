更新版 1-港股业绩：康师傅去年净利增8.5%逊预期，受“日资”事件等拖累

* 去年净利按年增8.5%低于市场预期

* 受第四季“日资”事件等拖累

* 竞争加剧，今年行销相关开支料增加

* 原物料价格回落可望抵销部分影响 (新增业绩细节及评论)

路透香港3月18日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 去年净利按年增8.49%，低于市场预期。去年第四季的“日资”事件以及今年农历新年较晚等因素，令第四季的销售不如预期。

分析师指出，康师傅去年在方便面及饮品都遭遇较大的竞争，公司正面迎战之际，预料今年行销相关开支将增加，然而原物料价格回落可望抵销部分开支增加的影响。此外，与百事可乐 合作的进度仍然受瞩目。

去年3月正式纳入百事中国装瓶厂的康师傅周一公布，至2012年12月31日止的全年净利为4.55亿美元，按年增长8.49%，但低于汤森路透Starmine调查分析师的预估4.86亿美元。去年净利还包括合并百事中国的一次性议价收益，约1亿美元。

康师傅董事会主席魏应州在公告中指出，由于今年农历新年假期落在2月，未能如2011年时对第四季销售有所贡献；此外,“一家直接竞争对手藉钓鱼岛事件以不正当行为挑动消费者抵制康师傅产品”，亦影响销售。

由台湾顶新集团持股逾三成的康师傅，去年下半年受到中国的反日气氛波及。康师傅去年数度发布公告称，市场有人虚假宣传该公司属日资控制，怂恿消费者抵制产品，公司不排除向相关责任人求偿。

康师傅去年营业额按年增长17.1%至92.12亿美元。三大事业中，饮品占53.53%，方便面营收占42.99%，方便食品占2.54%。

全年集团毛利率为29.9%，较上年的26.54%增3.36个百分点。但此低于去年第三季时的31.32%。

金英证券在一份报告中指出，棕榈油及糖进口成本下滑，有助于减轻促销折扣以及产品容量加大的影响。促销及新产品推出的销售动能，以及饮品/方便面市占率提高均为康师傅正面因素。

“主要的下档风险则来自于竞争激烈化以及一旦原物料价格回升。”金英证券称。

法巴则在报告中指出，与百事中国整合，将对康师傅营运起到杠杆作用，预计康师傅2013及2014年的营运开支率可各减少0.2个百分点。

本地时间下午1:56时，康师傅持平至20.75港元，业绩公布前早盘则收升1.93%；股价今年迄今跌3.71%，大盘指数 跌2.72%。

康师傅主要竞争对手为同为台资企业的统一企业中国 、中国旺旺 以及未上市的娃哈哈集团等。(完)

浏览康师傅其他新闻,请点选

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)