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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 10:06 BJT

中国数据: 2月FDI同比增6.32%，连续八个月负增长后首次恢复正增长

路透北京3月19日 - 中国商务部周二公布,今年2月全国实际使用外资(FDI)金额82.14亿美元，同比增长6.32%，为连续八个月负增长后首次恢复正增长。

商务部新闻稿并称，1-2月累计实际使用外资金额为174.84亿美元，同比下降1.35%。此前数据显示,1月FDI金额92.7亿美元,同比下降7.3%.

在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 金额 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57 77.26 同比 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74 -6.1 -0.9 (完) (发稿 宿泱韫 撰写 张胜男; 审校 曾祥进)
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