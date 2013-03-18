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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 14:18 BJT

韩国股市：收于一个月低位，三星电子续跌

路透首尔3月18日 - 韩股周一下跌，受外资大举抛售及塞浦路斯激进纾困提案的不确定所打击。

　　韩国综合股价指数 收跌0.9%，报1,968.18点的一个月低位。

权重股三星电子 跌2.4%，扩大上周五2.6%的跌幅。(完)

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