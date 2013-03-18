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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 14:51 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：塞浦路斯局势成市场焦点

0639 GMT

* 欧元/美元下跌1.32%至1.2903，欧元/日圆下跌2.08%至121.765，美元/日圆跌0.62%至94.370

* 欧元/美元在下滑1.4%后，试图守住1.29一线

* 200日移动均线切入位1.2872，以及2012/13年攀升线的50%回档位1.2877，都构成进一步的支撑

* 塞浦路斯对银行存款征税事件成为焦点，关注储户和信贷市场的反应。塞浦路斯金融市场关闭至周二

(编译 高琦 审校 孙茉莉)

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