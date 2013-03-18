中国债市: 推荐三年期中票和公司债，并适度配置城投--国泰君安

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透北京3月18日 - 上周中国银行间债市呈现调整，中国大型券商--国泰君安最新报告称，对于小幅调整无需过于恐慌，信用债方面推荐三年期中票和公司债，并适度配置城投。同时，转债方面，持续看好电力、非银大盘个券。
交易所市场上周则相对强势。由于流动性拐点的出现，交易所虽未必持续跑赢银行间，但它们间的利差或已趋势性收窄。
报告指出，从3月截至目前的数据来看，通胀警报解除，货币政策料为中性，因而3月不必过于悲观，但上半年信用债市场还是应逐步谨慎。对于城投债虽长期看好，但考虑到其收益率已普遍较低，故短期不宜过于疯狂。
“目前城投债收益率普遍较低，虽然我们中期看好城投，但其收益率要再下降确实比较困难”，报告认为，城投债近期强势主要是源于宽松流动性、高票息和民营违约事件等。
另外，转债方面，由于其估值明显回落，因而增加了其相对于正股下跌的防御性，同时保留估值修复可能。“弱复苏下年内权益仍有机会，转债是左侧较好的品种，因此坚守仓位为宜。”报告称。
具体来看，一季度火电板块业绩有望超预期，为资金避险选择，推荐国电转债 。同时，非银大盘炼油扭亏，油价上调时点较好，后期盈利或逐季而上，上游资产注入可期，转债估值处于阶段低点，建议增持。
中国沪综指 上周再度累计下跌1.73%，转债继续走弱，估值回落。股市仍在消化今年前两个月较差的经济数据，以及近期的地产调控，再度上行需要新动力。但预计3月数据会显示经济弱复苏态势未改。（完） (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉