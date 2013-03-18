中国债市: 推荐三年期中票和公司债，并适度配置城投--国泰君安

路透北京3月18日 - 上周中国银行间债市呈现调整，中国大型券商--国泰君安最新报告称，对于小幅调整无需过于恐慌，信用债方面推荐三年期中票和公司债，并适度配置城投。同时，转债方面，持续看好电力、非银大盘个券。

交易所市场上周则相对强势。由于流动性拐点的出现，交易所虽未必持续跑赢银行间，但它们间的利差或已趋势性收窄。

报告指出，从3月截至目前的数据来看，通胀警报解除，货币政策料为中性，因而3月不必过于悲观，但上半年信用债市场还是应逐步谨慎。对于城投债虽长期看好，但考虑到其收益率已普遍较低，故短期不宜过于疯狂。

“目前城投债收益率普遍较低，虽然我们中期看好城投，但其收益率要再下降确实比较困难”，报告认为，城投债近期强势主要是源于宽松流动性、高票息和民营违约事件等。

另外，转债方面，由于其估值明显回落，因而增加了其相对于正股下跌的防御性，同时保留估值修复可能。“弱复苏下年内权益仍有机会，转债是左侧较好的品种，因此坚守仓位为宜。”报告称。

具体来看，一季度火电板块业绩有望超预期，为资金避险选择，推荐国电转债 。同时，非银大盘炼油扭亏，油价上调时点较好，后期盈利或逐季而上，上游资产注入可期，转债估值处于阶段低点，建议增持。