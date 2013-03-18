台湾债市：殖利率曲线趋陡，短端有塞浦路斯利多相助长端受累标债不佳

路透台北3月18日 - 台湾公债殖利率曲线周一趋于陡峭，长券殖利率受20年乙券102/乙1的标售结果远不 如预期影响收高。惟中短券在塞浦路斯救助计画不确定性令风险性资产大跌的带动下走势偏多。 今日102/乙1标售受实质买盘下标态度保守影响，公布结果时间较平日晚了逾20分钟，10年券102/6殖利率 也随着市场气氛趋于不安走扬，结果公布后并一度来到1.295%。惟随着股市跌幅扩大，102/6殖利率也下探1.2 8%关卡。 交易商认为，台股线型偏空，大盘加权股价指数 在跌破7,950点月线关卡后未见止跌，反而藉由塞 浦路斯的利空题材，再向7,800点的季线关卡寻求支撑。在股市短线偏空状况下，料对债市形成保护作用。明 日102/6殖利率区间看在1.28-1.30%。 “今年大家对标债小心翼翼，这期(102/乙1)不会是特例。”一大型寿险交易员说。 另一中型寿险业交易主管则称，今日102/乙1标售结果远不如预期，是因为大家对后市看法保守。在只需 要基本量且采荷兰标的情形下，“得标利率当然就飘走了，未来看长券会更保守。” 台湾央行今日中午标售102/乙1，得标利率为1.847%，远高于市场预期。各行业的得标比重方面，银行得 标比重44.87%、保险业20.25%、证券业33.0%、票券业1.88%。 美国公债价格周一因避险需求而跳涨，因投资人对欧元区欲迫使塞浦路斯的银行储户承担一些损失以换 取纾困的决定感到不安。10年期美债价格上涨22.5/32，收益率 报1.913%，上周结束时为1.991%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -2.45 0.9675 0.9675-0.9675 0.5 10 102/6 -3.10 1.2810 1.2740-1.2950 107.0 15 102/1 +3.73 1.5388 1.5388-1.5388 0.5 20 102/乙1 -0.93 1.7952 1.7950-1.7952 1.0 20 102/3 +3.75 1.8150 1.7700-1.8150 1.0 台湾央行总裁彭淮南今日赴立法院备询时指出，利率是否调整要看未来物价展望，和美国情况不必然同 步。对此，交易商指出，由于央行已在书面报告中强调，今年的通膨压力会减轻。由此推估，至少在今年上半 年，央行货币政策应该会维持不动。 “总裁已经说过通膨会比较缓和。”一大型银行交易员说。 另一大型寿险业交易员则指出，虽然短期内利率可能不变，但在景气缓步回温，且美债与台债殖利率底部 都垫高的情形下，中长期的利率走势仍旧看升。 “长券要有适当投资价值，我们才会有兴趣。”她说。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8150 15 102/1 1.5388 10 102/6 1.2810 5 102/2 0.9675 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)