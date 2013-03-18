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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 15:08 BJT

路透基点：华通电脑寻求42亿台币五年期融资案--RLPC

路透香港3月18日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，印刷电路板制造商华通电脑股份有限公司已邀请数家银行为42亿台币(1.41亿美元)五年期融资案提交建议书。

消息人士透露，提交建议书的截止期为4月初，所筹款项将用作再融资。

2010年12月，华通电脑签署50亿台币五年期分期偿还的定期贷款案，用作再融资，利率较90天期次级市场商业票据加码85个基点，利率最低为150个基点。

该公司的中国分支华通电脑(惠州)有限公司亦在2011年8月得到7,600万美元8.5年期分期偿还的定期贷款。贷款利率较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点。(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)

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