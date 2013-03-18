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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 15:16 BJT

台湾金融：合库柬埔寨金边分行将成立，成其海外第七家分行

路透台北3月18日 - 台湾主要公营金融机构之一--合库金控 周一表示，合库银行旗下柬埔寨金边分行已取得营业执照，3月底将进驻中南半岛开始正式营运，成为合库海外的第七家分行。

台湾本地金融业利差甚微、仅有100多基点，使得金融机构无不想方设法赴海外设立分行，贡献获利。

合库目前在海外有九据点，这其中包括了七家分行、一家子行及一家办事处。合库的七家分行分别是美国西雅图和洛杉矶分行、中国苏州分行、香港分行、澳洲雪梨分行、马尼拉分行以及金边分行。另外比利时布鲁塞尔有一家子行、以及中国北京办事处。

合库一位不愿具名的高层表示，目前所有海外分行的获利以美国二家分行的贡献最大，去年合计1,900万美元的贡献；第二名则是香港分行，贡献700万美元。

但若以单点来看，此位合库高层主管表示，中国据点由于去年仍以美元放款为主，当地美元的利差高达250-300点，是所有海外分行利差最大的地区。

合库也表示，目前苏州分行已取得银监会的台资企业人民币业务许可，目前正与中国人民银行之间进行线路介接、开立帐户等等工作，有望继华南银行、彰化银行和国泰世华银行之后，取得台资企业人民币业务。

合库也说，柬埔寨的银行业利差高达500-600基点，潜力很大，且柬埔寨政经情势稳定发展，外来投资畅旺，且为东协会员国成员，成为众所瞩目之焦点。

合库金周一收跌0.3%报16.8台币,跑赢台股大盘 下跌1.47%报7,811.34点.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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