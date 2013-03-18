台湾金融：合库柬埔寨金边分行将成立，成其海外第七家分行

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透台北3月18日 - 台湾主要公营金融机构之一--合库金控 周一表示，合库银行旗下柬埔寨金边分行已取得营业执照，3月底将进驻中南半岛开始正式营运，成为合库海外的第七家分行。
台湾本地金融业利差甚微、仅有100多基点，使得金融机构无不想方设法赴海外设立分行，贡献获利。
合库目前在海外有九据点，这其中包括了七家分行、一家子行及一家办事处。合库的七家分行分别是美国西雅图和洛杉矶分行、中国苏州分行、香港分行、澳洲雪梨分行、马尼拉分行以及金边分行。另外比利时布鲁塞尔有一家子行、以及中国北京办事处。
合库一位不愿具名的高层表示，目前所有海外分行的获利以美国二家分行的贡献最大，去年合计1,900万美元的贡献；第二名则是香港分行，贡献700万美元。
但若以单点来看，此位合库高层主管表示，中国据点由于去年仍以美元放款为主，当地美元的利差高达250-300点，是所有海外分行利差最大的地区。
合库也表示，目前苏州分行已取得银监会的台资企业人民币业务许可，目前正与中国人民银行之间进行线路介接、开立帐户等等工作，有望继华南银行、彰化银行和国泰世华银行之后，取得台资企业人民币业务。
合库也说，柬埔寨的银行业利差高达500-600基点，潜力很大，且柬埔寨政经情势稳定发展，外来投资畅旺，且为东协会员国成员，成为众所瞩目之焦点。
合库金周一收跌0.3%报16.8台币,跑赢台股大盘 下跌1.47%报7,811.34点.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉