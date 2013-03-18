中国资管：上周511款银行理财产品发行，发行量环比增加

路透北京3月18日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周(3月9日-3月15日)44家银行共发行了511款理财产品，发行银行数较上期报告增加4家，产品发行量增加44款。

报告称，工商银行 、建设银行 和交通银行 发行量居前三名，分别发行49、44和43款。本周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共152款，市场占比为29.75%；非保本型理财产品共359款，市场占比为70.25%。

上周26家银行共发行了173款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为373天；预期年化收益率最低2.75%，最高为5.20%，与上期报告相比最低和最高预期收益率均持平。

上周人民币债券和货币市场类理财产品发行数为173款，较上期报告减少22款，平均预期收益率为4.15%，较上期报告上升2个基点；外币债券和货币市场类理财产品40款，较上期报告增加30款，平均预期收益率为1.39%，较上期报告下滑13个基点；结构性理财产品发行8款，较上期报告增加4款，平均预期收益率为4.64%，较上期报告下滑94个基点；其他类理财产品发行275款，较上期报告增加30款，市场占比上升至53.82%；上周还有银行分别发行了6款信贷类理财产品和9款票据资产类产品，平均预期收益率分别为4.80%和4.33%。

按照投资币种划分，人民币理财产品发行460款，外币理财产品发行51款，其中，美元理财产品发行17款，平均预期收益率1.48%；港币理财产品发行10款，平均预期收益率为1.27%；澳元理财产品发行12款，平均预期收益率为2.91%；欧元理财产品发行6款，平均预期收益率为0.78%；英镑和日元理财产品各发行3款，平均预期收益率分别为0.52%和0.92%。

截至2013年3月15日，正在运行的215款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有155款（占比72.09%），所有产品近一年的平均净值增长率为3.32%。其中，花旗银行的“百达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为32.18%。

**仅一款结构性产品未实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有639款产品到期，95款产品公布了到期收益率，除了招商银行 有1款挂钩黄金的结构性产品到期未能实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类316款，结构类35款，除了1款结构性产品外，其余所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.17%，较上期报告上升7个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.81%，较上期报告上升81个基点。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品仅有7款，除了1款澳元产品外，其余产品均为人民币产品。