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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 15:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势沉闷，因欧元/日圆走疲

0705 GMT

* 美元兑日圆自稍早触及的急跌低点93.45反弹，回升高点在94.98

* 之后美元兑日圆走低，不过一路向下零散布有买单

* 94.30-40的买需目前构成支撑，盘初低点挂有更多买单

* 93.50下方有停损单，但似乎不会触及

* 美元普遍受到买需支撑，但长期收益率下滑，风险偏好减弱，令日圆空头进退两难

* 对日圆空仓的整体敏感度上升，预料仍会有一些空仓削减

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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