版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 15:36 BJT

欧洲金融：俄罗斯尚未决定是否延长塞浦路斯贷款期限--消息人士

路透莫斯科3月18日 - 一名俄罗斯政府消息人士周一对路透表示，对于是否延长塞浦路斯25亿欧元(33亿美元)贷款期限，或者是否让俄罗斯投资者参与塞浦路斯受困银行业的资本重组，政府尚未作出决定。

此消息人士称，“目前还未作出决定。”

欧盟几名官员曾表示，预计俄罗斯将把塞浦路斯贷款期限延长五年至2021年。(完) (编译 王翔琼; 审校 田建华)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐