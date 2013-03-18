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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 15:49 BJT

东京汇市： 欧元急跌而日圆上涨，受塞浦路斯纾困条款冲击

纽约      当日     今年来    2012年
                              最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                          
 欧元/美元                      1.2902    1.3074     -1.32     -2.21    1.3194
 美元/日圆                       94.54     95.24     -0.73     +8.99     86.74
 欧元/日圆                      122.00    124.56     -2.06     +6.59    114.46
 美元/瑞郎                      0.9446    0.9387     +0.63     +3.18    0.9155
 英镑/美元                      1.5076    1.5113     -0.24     -7.23    1.6251
 美元/加元                      1.0239    1.0193     +0.45     +3.21    0.9921
 澳元/美元                      1.0362    1.0404     -0.40     -0.30    1.0393
 新西兰元/美元                  0.8238    0.8272     -0.41     -0.54    0.8283
 澳元/日圆                      97.980    99.160     -1.19     +8.71    90.130
 新西兰元/日圆                  77.880    78.800     -1.17    -44.70   140.820
 英镑/日圆                      142.55    143.97     -0.99     +1.23    140.82
 澳元/新西兰元                  1.2573    1.2576     -0.02     +0.26    1.2540
                                                                              
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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