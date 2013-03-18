东京汇市： 欧元急跌而日圆上涨，受塞浦路斯纾困条款冲击

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2902 1.3074 -1.32 -2.21 1.3194 美元/日圆 94.54 95.24 -0.73 +8.99 86.74 欧元/日圆 122.00 124.56 -2.06 +6.59 114.46 美元/瑞郎 0.9446 0.9387 +0.63 +3.18 0.9155 英镑/美元 1.5076 1.5113 -0.24 -7.23 1.6251 美元/加元 1.0239 1.0193 +0.45 +3.21 0.9921 澳元/美元 1.0362 1.0404 -0.40 -0.30 1.0393 新西兰元/美元 0.8238 0.8272 -0.41 -0.54 0.8283 澳元/日圆 97.980 99.160 -1.19 +8.71 90.130 新西兰元/日圆 77.880 78.800 -1.17 -44.70 140.820 英镑/日圆 142.55 143.97 -0.99 +1.23 140.82 澳元/新西兰元 1.2573 1.2576 -0.02 +0.26 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉