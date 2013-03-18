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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 15:50 BJT

日本债市：塞浦路斯震撼促使公债价格上涨，10年券收益率跌至10年低位

当日涨跌       上日
                                   最新报价     (基点)       收市价
                                                                
 两年期公债                           0.045%        +0.5        0.040%
 五年期公债                           0.110%        -1.0        0.120%
 10年期公债                           0.585%        -3.0        0.615%
 20年期公债                           1.570%        -3.5        1.605%
 30年期公债                           1.740%        -2.5        1.765%
 10年期公债期   <0#JGB:>              145.45       +0.26        145.19
 货                                                       
                                                                      
 注1：公债期货涨跌为点数。                                
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                                      
 交。                                                     
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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