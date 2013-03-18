中国资管： 上周29款集合信托发行，总规模增七成

路透北京3月18日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示,上周(3月09日-3月15日)共有17家信托公司发行了29款集合信托产品，发行数量环比增加5款，增幅为20.83%；总计划募集规模为56.19亿元，环比增加23.83亿元，增幅为73.61%。

报告称，29款新发行产品中，有28款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.94亿元，环比增加0.59亿元，增幅为43.67%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为56.19亿元，环比增加23.83亿元，增幅为73.61%。

上周募集规模最大的是中信信托发行的“民享18号普洱国资应收账款流动化信托项目(B类受益权)”和“宿迁佳源贷款集合资金信托计划”，募集规模都为5.00亿元，该产品预期收益率分别为10.00%和10.20%。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了14款，居首位；贷款运用类产品发行了8款；组合运用类产品发行了5款，证券投资类和股权投资类产品各发行了1款。

从资金运用领域来看，投资于工商企业领域的产品发行了13款，居首位；投资于基础设施领域的产品发行了6款，位居第二；投资于房地产和金融领域的产品各发行了4款，位列第三；投资于证券投资和其他领域的产品各发行了1款。

从期限上看，本周28款新发产品均公布了期限，平均期限为20.25个月，环比减少1.40个月。其中，12个月期产品8款，平均最高预期收益率8.70%，环比减少0.42个百分点。

**成立集合信托产品37款，平均规模降三成**

共有20家信托公司成立了37款集合信托产品，成立数量环比增加12款，增幅为48.00%。

上周有29款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.55亿元，与上周减少0.64亿元，降幅为29.16%。其中，外贸信托成立的“鼎鸿4号应收票款收益权投资集合资金信托”募集资金规模最大，为5亿元，这是一款工商企业领域的权益投资类信托产品。

上周共有23款新成立产品公布了期限，平均期限为54.78个月，环比增加34.64个月。本周共有12款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为8.87%。

从资金运用领域来看，投资于证券投资领域的产品成立了14款；工商企业领域的产品成立了10款；其他领域的产品成立了9款；基础设施领域的产品成立了2款；金融领域的产品成立了2款。