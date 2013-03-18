《王小坚专栏》中国债券私募基金在新资产管理时代的发展

（作者为路透中文新闻部特邀撰稿人，仅代表本人观点）

撰稿 王小坚

从2012年以来，随着包括新基金法在内的一系列新法律法规和行业管理办法的出台，中国资产管理行业进入了新的阶段。行业准入放开，业务放开成为时代的主基调。同时，2012年也是债券私募基金行业起步和发展的一年，一批长期从事中国固定收益市场投融资的专业人士加盟这一新的领域。伴随直接融资与理财市场的扩张，又受益于2011年以来的债券行情，固定收益私募基金行业得到了快速的发展。结合大的市场环境，债券私募基金在新资产管理时代中如何发展是一个值得讨论的话题。

在美国等成熟的资产管理市场，收益稳健且风险较低的债券类产品往往占据市场半壁以上的比重。而在中国，债券型产品尽管近年发展迅猛，但受制于发展起步较晚等因素的制约，该类产品在资产管理市场的份额仍远逊于传统的股票型产品。

据万德数据统计，截止2012年底，债券型公募基金总量仅占全部公募基金总量的13.2%，股票型占比40.0％。而根据融智评级-中国对冲基金数据库统计， 截止去年底中国存量的私募基金达2960只,其中股票策略基金占比75.6%,而债券私募基金仅276只,占比9.3%。不过，随着中国迅速膨胀的高净值人群对资产保值需求的上升，预计未来几年债券型产品在整个基金行业中的份额会持续走高，并可能最终取代股票型基金而成为市场主导。

中国传统的债券资产管理者主要集中于公募基金和证券公司，银行与保险公司。固定收益市场也是银行与保险公司进行资产负债管理的重要市场。债券的私募基金要在这个强手如林的市场中获得自己的位置，就需要适应目前的趋势，利用体制优势，提高信息收集，分析与处理的能力，展开差异化定位竞争。

眼下中国债券市场面临的最主要趋势就是利率市场化与投资工具多样化。基于这两点的差异化竞争将决定企业的未来的发展。

利率市场化增加了债务直接融资与投资方的接触频度，需要作为中介的投资管理者更加积极的收集信息，利用专业能力处理信息，通过不同的产品形态达到投融资需求的结合。这是利率市场化可能带来的主要红利。目前市场上已经有大量新的标准融资工具存在，只是需要投资管理者加以开发利用，把控风险，将其引入投资组合。此类业务对传统投资管理人提出了新的要求，要求投资管理者具有投行，财务或者例如银行贷审之类的其它企业分析评判能力。同时最好具有与融资者的谈判与沟通的能力。此类人员的加入将助力债券私募差异化定位并获得超额收益。

投资工具多样化是一个新的趋势。长期以来，中国债券市场缺乏衍生品，目前也仅有银行间市场的利率互换品种。今年中金所将要推出的国债期货将是首个有可能交易规模化债券衍生品市场。可以视为衍生品规模化介入传统市场的开始。通过国债期货，债券产品可以更为方便的收放杠杆和对冲利率风险。私募债券基金可能基于此开发新的投资产品，在新的起跑线上与传统债券资产管理者竞争。

债券私募基金基于新的法律法规，有轻装上阵的便利条件。这些团队往往由专业人士带领，对市场言变化与产品的理解较强，有条件在第一时间推出适合市场和客户的产品。在收入待遇甚至企业股权方面，更能统一管理与业务的利益，将团队的长期利益一致化。同样的，资产管理能力的强弱，很大程度上决定于专业团队对信息的收集，分析与处理能力。一个正规化的债券私募基金在人员的组成上，并不弱于一家市场上其它中型资产机构的人员配置。其收集和分析信息的能力相当，但在处理和传递信息方面，私募机构信息流失较少，对信息的反应较快，这将是一个可以利用的优势。

传统机构出于利润最大化的要求 ，往往追求大而全，持续扩张业务。但私募类型机构完全可以对客户和产品进行合理定位，与传统机构进行差异化竞争。在大量竞争对手存在的环境中，利用其关注于投资专业，集中一批大型核心客户，中小型的私募基金完全有可能在业绩上战胜大型的资产管理者，努力做到客户业绩的长期稳定与管理人超额回报之间的平衡。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)

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