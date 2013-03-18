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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 15:52 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及三个月低点，受股市及油价下跌拖累

东京一交易员称，“日经指数下跌拖低亚股和橡胶期货。油价也加大TOCOM期胶的压力。”

日本股市日经指数周一重挫2.7%,从54个月高点拉回，且创10个月来单日最大百分比跌幅。此前提议的塞浦路斯银行业救助条件使投资者大惊失色，提振日圆走强并冲击最近上涨的经济敏感类股。

布兰特原油期货周一亚洲盘中下跌超过1美元，至每桶109美元下方，创下近三周来的最大跌幅，因塞浦路斯提出非比寻常的纾困方案恐将引发欧元区的新一波混乱，带动美元走强。

上海成交最活跃的9月橡胶合约 收低850元，报每吨22,260元，日内触及跌停21,800元。

新加坡商品交易所4月期胶 最新报每公斤271美分，跌6.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/田建华; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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