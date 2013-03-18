更新版 1-港股业绩：中国海外今年销售目标至少千亿港元，后市看法审慎

* 去年净利按年升21%，优于预期

* 订今年销售目标不少于千亿港元，反映审慎态度

* 暂无意投资海外，因风险更大 (新增记者会内容)

路透香港3月18日 - 中国房地产龙头--中国海外发展 订下2013房地产销售额不少于1,000亿港元的目标，比去年完成的金额略低。主席孔庆平称，这是反映公司对市场看法仍然审慎的态度。

中国海外周一公布2012年度净利按年增长21%，至187.22亿港元;这较汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的156亿港元为佳。期内撇除投资物业重估因素的核心利润为158亿港元，按年增长21.4%，两项指标俱均达到公司每年利润增长不少于两成的目标。

中国海外并订下2013年销售金额不少于1,000亿港元的目标，这与去年上调后的目标相同，但较公司实质完成的1,115.2亿港元为低。今年首两个月，中国海外的累计房地产销售额为254.8亿港元。

“公司每年安排的计划是用市场最不利的情况去订销售指标，我们要做充份的准备应付最大的挑战。”孔庆平在业绩发布会上称。

他并表示，1,000亿港元的销售目标体现了公司一向的作风，就是以100%达到目标为出发，也反映了对市场看法仍审慎的态度。

他在业绩报告指出，短期内中央政府仍可能将严厉的调控政策延续下去，行业整体仍然是挑战与机遇并存。

不过，由于房地产行业联动产业众多，对拉动经济的作用明显，政府有可能以财税改革代替行政手段，引领市场重回正轨。公司将会把握投资机会，多种方式吸纳优质土地，巩固行业内的领先地位。

针对逐渐升温的房地产市场，中国政府工作报告指出要坚决抑制房地产投资投机性需求。而此前国务院已发通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应严格按转让所得的20%计征。

**料毛利率回落**

随着内地对房地产的调控持续，压抑投资需求并以刚性需求为主，房地产行业的毛利率下滑渐成趋势。孔庆平表示，行业的平均毛利率水平约30-35%，相信若未来公司的毛利率回落到40%也是很理想的状态。去年，中国海外港澳地产的毛利率为54.8%。

中国海外近年开始增加在港澳买地，去年全年在香港的房地产合同销售额达72亿港元，增长两倍。被问到会否有海外投资的打算，孔庆平称，“我们有这方面的思考，但没这方面的压力。”

他指出，公司首要任务是为股东创造价值，但管理层认为海外投资会面临更大的风险，所以会非常谨慎。

中国海外竞争对手--万科 上月先后宣布进军香港和美国房地产市场，伙拍新世界发展 投得香港西铁荃湾站住宅项目;以及与铁狮门(Tishman Speyer)组合营，共同开发美国三藩市两幢高层住宅大楼，为万科首次进军美国房地产市场。

公布业绩后，中国海外收盘跌2.09%，报21.1港元；大盘恒生指数 挫2%。(完)

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