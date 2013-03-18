《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透北京3月18日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.80079人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 10.69 14.74 0.91 深物业 6.18 4.80 1.61 南玻 7.10 5.61 1.58 深康佳 3.11 2.55 1.52 ST中华 4.19 1.56 3.35 ST中冠 8.24 3.91 2.63 深深宝 7.49 6.45 1.45 深华发 6.17 3.37 2.29 深赤湾 12.73 12.86 1.24 招商地产 23.22 22.32 1.30 特力 6.17 3.84 2.01 飞亚达 7.48 6.60 1.42 一致药业 33.99 33.75 1.26 深深房 3.51 2.68 1.64 ST盛润 8.61 5.42 1.98 深南电 4.49 2.68 2.09 深纺织 7.70 5.20 1.85 方大集团 4.55 2.70 2.10 深国商 15.60 10.64 1.83 深赛格 4.08 2.66 1.92 宝石 11.40 7.74 1.84 小天鹅 9.58 8.93 1.34 粤高速 3.08 2.76 1.39 晨鸣纸业 3.78 3.32 1.42 ST珠江 3.22 2.20 1.83 丽珠 43.50 39.05 1.39 美菱电器 3.89 3.83 1.27 大冷股份 8.78 5.99 1.83 粤电力 5.86 5.15 1.42 佛山照明 6.20 5.49 1.41 江铃汽车 15.85 18.00 1.10 沙隆达 7.01 4.04 2.17 苏常柴 6.72 4.11 2.04 威孚高科 41.60 32.47 1.60 古井贡酒 29.10 22.70 1.60 ST东海 3.80 2.96 1.60 长安汽车 8.31 7.16 1.45 京东方 2.36 1.80 1.64 鲁泰 6.91 7.32 1.18 本钢板材 3.38 2.70 1.56 张裕 38.91 36.85 1.32 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉