台湾经济指标预测--3月19日至5月20日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 3月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/20 1600 外销订单 2月 -5.2%* +18.0%(年变动率) 3/22 0830 季调失业率 2月 -- +4.20% * 3月25日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 3/25 1600 工业生产 2月 -- +19.17% 3/25 1600 M2货币总计数 2月 -- +2.99% 3/28 1700 重贴现率 第一季 -- 1.875% * 4月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/3 1610 外汇存底 3月底 -- 4,040.8亿美元 * 4月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 4/8 0830 消费者物价指数(CP 3月 -- +2.97% I) 4/8 1600 出口 3月 -- -15.8% * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第一季概估 -- +3.72%(统计值 值 ) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉