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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 16:11 BJT

金属期市：LME期铜跌至四个月低点，塞浦路斯援助计划撼动市场

0723GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7583.50 -167.50 -2.16 -4.36

上海期铜 55190 -1840 -3.23 -4.32

COMEX期铜 343.15 -8.90 -2.53 -6.05

LME期铝 1935.25 -29.75 -1.51 -6.55

上海期铝 14685 -155 -1.04 -4.30

LME期锌 1916.00 -38.00 -1.94 -7.15

上海期锌 14870 -675 -4.34 -4.34

LME期镍 16580.00 -320.00 -1.89 -3.35

LME期铅 2181.00 -41.00 -1.85 -6.79

上海期铅 14490.00 -255.00 -1.73 -4.98

LME期锡 23399.00 -451.00 -1.89 0.00

LME/上海套利价差^ -160

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 GOL-CMN 基本金属报导 MET-CMN

全球金市 GOL/HCN COMEX金持仓 CFTC/GOLCN

伦敦金定盘 GOL/FIXCN COMEX铜持仓 CFTC/COPCN

现货金 XAU= 现货银 XAG=

现货铂金 XPT= 现货钯金 XPD=

金属期市 MET/LCN LME库存变化 LME/S1CN (编译 丁琦；审校 高琦)

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