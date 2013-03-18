金属期市：LME期铜跌至四个月低点，塞浦路斯援助计划撼动市场

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
0723GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7583.50 -167.50 -2.16 -4.36
上海期铜 55190 -1840 -3.23 -4.32
COMEX期铜 343.15 -8.90 -2.53 -6.05
LME期铝 1935.25 -29.75 -1.51 -6.55
上海期铝 14685 -155 -1.04 -4.30
LME期锌 1916.00 -38.00 -1.94 -7.15
上海期锌 14870 -675 -4.34 -4.34
LME期镍 16580.00 -320.00 -1.89 -3.35
LME期铅 2181.00 -41.00 -1.85 -6.79
上海期铅 14490.00 -255.00 -1.73 -4.98
LME期锡 23399.00 -451.00 -1.89 0.00
LME/上海套利价差^ -160
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 GOL-CMN 基本金属报导 MET-CMN
全球金市 GOL/HCN COMEX金持仓 CFTC/GOLCN
伦敦金定盘 GOL/FIXCN COMEX铜持仓 CFTC/COPCN
现货金 XAU= 现货银 XAG=
现货铂金 XPT= 现货钯金 XPD=
金属期市 MET/LCN LME库存变化 LME/S1CN (编译 丁琦；审校 高琦)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉