台湾已公布经济指标--2013/3/19

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 1月 +19.17% +2.05% r 3/25 -- 季调失业率 1月 4.20% 4.21% r 3/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +2.97% +1.13% r 4/8 -- 外汇存底(亿美元) 2月底 4,040.8 4,065.57 4/3 -- 商品出口(y/y) 2月 -15.8% +21.8% 4/8 -- 商品进口(y/y) 2月 -8.5% +22.3% 4/8 -- M2货币总计数(y/y) 1月 2.99% +3.67% 3/25 -- 外销订单(y/y) 1月 +18.0% +8.5% 3/20 -5.2%* 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +159.6 +118.9 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +35.8 +37.0 5/20 -- 国内生产总值(GDP) 第四季 +3.72% +0.73% r -- -- 重贴现率(%) 12月19日 1.875% 1.875% 3/28 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉