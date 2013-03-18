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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 16:09 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎承压，因塞浦路斯事件影响

0746 GMT

* 欧元兑瑞郎因塞浦路斯事件而承压，瑞郎显现避险魅力

* 关注以下水准：亚洲盘低点1.2170，上周末低点1.2257，周五收盘价1.2272

* 塞浦路斯政府消息人士称，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。

* 支撑在1.2159（2月27日低点），1.2118（2月26日低点），1.2064和1.2030

* 1.2064是去年12月31日低点，1.2030是11月28日低点，1.20是瑞士央行设定的汇率下限 （完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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